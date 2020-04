Guion : "Reims a besoin de Zeneli"

267 jours. Entre sa grave blessure, une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit, et son retour fin février lors du déplacement de Reims à Monaco, Arber Zeneli a dû patienter près de 9 mois avant de pouvoir à nouveau refouler une pelouse en match officiel. Une éternité pour celui qui aura été l’an dernier la révélation de la deuxième partie de saison rémoise.

"Les croisés, c’est entre 7 et 9 mois, il est dans la moyenne. Arber a besoin de temps de jeu pour retrouver son niveau, mais il lui faut aussi de la patience et il peut parfois en manquer. À nous de l’accompagner au mieux", confiait David Guion après son retour sur le Rocher, où il avait eu droit à 6 petites minutes de jeu.

3 buts et 3 passes décisives en 15 matchs

Débarqué d’Heerenveen fin janvier 2019 pour 4 ans et un transfert de 5 millions d’euros, l’ailier, natif de Suède mais international kosovar, n’avait pas tardé à impressionner. Il avait ainsi compilé 3 buts et autant de passes décisives en 15 apparitions avant de se blesser avec sa sélection en juin, à l’occasion d’un match qualificatif à l’Euro 2020 au Monténégro. Il n’avait donc pu participer à la suite de l’historique campagne de ses coéquipiers du Kosovo, qui ont gagné le droit de disputer les barrages d’accession à la compétition continentale. Des barrages qui, comme l’Euro, ont été reportés en raison de la crise sanitaire, et pourraient se disputer à l’automne.

"On a besoin de sa dernière passe"

D’ici-là, Zeneli devrait avoir retrouvé l’intégralité de ses moyens. Ce dont vont profiter les Dardanët, le surnom de la sélection kosovare, et aussi les Champenois, en panne d’efficacité ces dernières semaines. Car si le Stade de Reims, cinquième de Ligue 1, possède toujours la meilleure défense de l’élite avec 21 buts encaissés en 28 matchs, il pointe à l’avant-dernière place du classement des attaques, avec seulement 26 buts inscrits depuis le début de saison.

Et le fougueux Zeneli a déjà prouvé qu’il était à même de jouer les dynamiteurs. "Ça va être un élément important de cette fin de saison. Parce qu’on a besoin de la dernière passe d’Arber, qu’il mette nos attaquants dans de bonnes conditions, confirme Guion. Le Stade de Reims a besoin d’Arber."