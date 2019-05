Guingamp ne s'en sort pas

Venu neutraliser la lanterne rouge, Caen a réussi sa mission. Mal embarqué deux semaines plus tôt, le Stade Malherbe a parfaitement négocié ses deux confrontations directes avec ses concurrents au maintien. Après le succès primordial sur Dijon le week-end dernier (1-0), Caen a enchaîné à Guingamp, 20e, lors d'un match de la peur qui s'est terminé sur un nul (0-0), ce samedi lors de la 35e journée de Ligue 1.

Les joueurs de Fabien Mercadal et Rolland Courbis n'ont pas caché leurs intentions. Ils sont venus défendre et prendre un point en cadenassant cette partie décisive. Les Bretons avaient donc la lourde tâche de forcer la décision pour éviter une relégation devenue pratiquement inéluctable. Les hommes de Jocelyn Gourvennec n'ont pas trouvé la solution dans une rencontre pauvre et sans occasion. Le signe que le niveau Ligue 1 est tout simplement trop haut ? Le Stade Malherbe, barragiste, maintient en tout cas l'En Avant, dernier, à cinq longueurs. Mais Dijon, 19e, pourrait récupérer la 18e place tant convoitée en l'emportant dimanche à Nantes.

"Ça va être dur pour le maintien mais tant qu'il y a de l'espoir il faut savoir s'accrocher et se battre, s'est persuadé Jérémy Sorbon au micro beIN SPORTS. On n'a pas réussi à mettre ce but qui aurait pu faire la différence, mais on va continuer à y croire, à travailler. On ne va pas baisser les bras. On pêche un peu dans la finition, c'est ce qui nous fait défaut. Il reste trois matchs, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais en tout cas on va se battre." Trois journées pour forcer l'avenir.