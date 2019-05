Guingamp: Gourvennec l’a mauvaise contre Courbis

Le contentieux entre Caen et Guingamp n’est pas près de disparaître. Et Rolland Courbis a ajouté de l’huile sur le feu cette semaine en expliquant craindre que Guingamp, d’ores et déjà relégué, ne joue pas le jeu lors de son déplacement à Amiens, à la lutte avec Caen et Dijon dans la course au maintien.

"Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça ? Ce climat-là, c'est insupportable. Ces petites guerres, ces petits mots, c'est insupportable, lui a répondu Jocelyn Gourvennec en conférence de presse. Nous on respecte notre métier, on a un peu de conscience professionnelle. On est 20e et on va terminer 20e. Ce qui veut dire qu'on a des manques. Est-ce qu'on pourra les combler pour battre Amiens ? On va se donner les moyens parce qu'on est compétiteurs et qu'on veut finir sur une bonne note."