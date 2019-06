Guingamp: 20 ans après, un nouveau logo dévoilé

Le club de Guingamp, créé en 1912, va changer de logo pour la sixième fois de son histoire. C'est par une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux que l'EAG a annoncé ce changement. Exit la forme rectangulaire, les Rouge et Noir ont décidé de moderniser leur logo.

20 ans après, le club breton a choisi de modifier le design de son blason et s'en est expliqué sur son site officiel: "Dessiné en collaboration avec un designer guingampais, le nouveau logo de l’En Avant s’inscrit aussi dans la modernité de son temps, à travers une ligne graphique fortement novatrice. Le nom de notre club reste incomparable et inimitable: 'En Avant Guingamp'. Trois mots devenus, au fil du temps, une expression populaire et notre marque de reconnaissance."