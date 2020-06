Guinée : Six n'insistera pas pour Bouna Sarr

Le temps passe, et Didier Six ne se fait plus guère d'illusions de voir Bouna Sarr accepter sa proposition de venir jouer pour la Guinée. Le sélectionneur du Syli national a fait le point à ce sujet. « Pour Bouna Sarr, je tiens à dire que je n'insiste pas pour le convaincre de venir jouer pour la Guinée, a indiqué le technicien français aux journalistes de la plateforme WhatsApp Afrique Football Média. Je suis allé le voir une fois, j'attendais une décision rapide, laquelle n'a pas été donnée pour l'instant. »

Cette entrevue entre les deux hommes avait eu lieu au mois janvier dernier, en marge d'une rencontre entre l'Olympique de Marseille et le SCO Angers. Estimant que la Guinée compte suffisamment de joueurs de couloir talentueux, l'ancien attaquant des Bleus prend toutefois les choses avec sagesse. « Parce que je n’ai pas eu de réponse, je suis obligé de faire avec », a-t-il ajouté.

Quant à Bouna Sarr, qui n'a toujours pas de carrière internationale, le sociétaire de l'OM reste sélectionnable non seulement par la Guinée, mais aussi par la France et le Sénégal, autre pays d'origine de ses parents. Rappelons que le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, était allé le sonder avant la Coupe du monde 2018, sans davantage de succès que Didier Six ces derniers mois.