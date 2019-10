Gueye rétabli pour PSG-OM ?

Deux de plus ! Déjà bien remplie, l’infirmerie parisienne a accueilli deux nouveaux pensionnaires mardi, après la large victoire des hommes de Thomas Tuchel sur la pelouse de Bruges en Ligue des champions (0-5). Ander Herrera et surtout Thomas Meunier ont ainsi été touchés aux adducteurs. Et si les nouvelles sont plutôt rassurantes pour le premier, c’est "plus grave" pour le latéral belge selon son entraîneur.

Déjà privé de Thilo Kehrer (voûte plantaire), Julian Draxler, en phase de reprise, ainsi que de Neymar et Idrissa Gueye (ischio-jambiers), le technicien allemand n’est pas gâté, mais pourrait enregistrer une bonne nouvelle d’ici dimanche, et le "Classique" entre le PSG et l’OM. Après avoir récupéré Colin Dagba, qui était du déplacement en Belgique après avoir encore été blessé à une cuisse, l’ancien coach de Dortmund espère en effet pouvoir retrouver son milieu de terrain sénégalais.

L’Equipe rapporte que l’ancien Lillois était bien présent jeudi à Saint-Germain-en-Laye, au centre d’entraînement du club parisien, pour poursuivre son travail individuel de reprise. Et sa présence dans le groupe pour dimanche serait désormais "envisageable". Ce qui constituerait une excellente nouvelle pour le leader de Ligue 1, tant Gueye a su se montrer indispensable depuis son arrivée dans la capitale. "Gana" est d’ailleurs toujours invaincu avec la tunique parisienne, lui qui n’a pas disputé les matches à Rennes (2-1) et contre Reims (0-2).