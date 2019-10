Gourcuff: "Retrouver la sensibilité du jeu nantais"

Il était arrivé comme un pompier de service, quelques jours avant la reprise de la Ligue 1, après le départ de Vahid Halilhodzic. En quelques semaines, Christian Gourcuff a conquis tout le monde à Nantes, où personne ne s'attendait à ce que les Canaris, après une série six victoires en sept matches, occupent la deuxième place du championnat à seulement deux points du Paris Saint-Germain. Initialement, le technicien breton, sorti de sa retraite, ne s'était engagé que pour un. Le voilà désormais parti pour s'inscrire dans la durée avec le FCN, qui sera bien son dernier club.

"Je réitère : je terminerai ma carrière au FC Nantes, a confirmé Gourcuff ce jeudi en conférence de presse. Les aspects contractuels ne sont pas un obstacle. Le plus important c'est que le club ait une ligne directrice et c'est déjà une victoire." L'ancien coach de Lorient et de Rennes devrait ainsi prochainement prolonger son contrat, et même obtenir une petite promotion, en étant nommé manager du club, dans un rôle "à l'anglaise", avec les pleins pouvoirs en quelque sorte. "Je suis marqué par cette marque de confiance et ça décuple mon implication dans le club, a confié "CG", relaye Ouest-France. Le club et la direction ont choisi d’avoir une politique sportive définie qui se décline à tous les niveaux. Le président m’a confié la mission de mettre en place cette politique sportive. Entraîneur ça me va très bien, c’est mon boulot ; le reste je ne sais pas trop ce que c’est."

Le but sera de retrouver la sensibilité du jeu nantais

Gourcuff a ajouté qu'il n'y avait "pas de durée établie encore, pas d’aspects contractuels" dans son nouvel engagement avec Nantes. Homme de parole, homme de terrain surtout, le Morbihannais préfère se concentrer sur son domaine de prédilection. "Cela implique une projection dans l’avenir, explique Gourcuff au sujet de son nouveau rôle de manager. Si on se projette dans la formation, le gros problème c’est le temps. Si je mets en place une politique générale, il faut que je sois porteur du projet."

Fervent admirateur de l'école nantaise, apôtre d'Arribas, Suaudeau et Denoueix, Gourcuff veut ressusciter une idée de jeu qui s'est évaporée ces dernières années sur les bords de l'Erdre. "Le but sera de retrouver la sensibilité du jeu nantais, développe le technicien de 64 ans, et mettre en place des aspects concrets sur la formation, et des objectifs de jeu, en relation avec les éducateurs du club. C’est la tradition ici, ce n’est pas une révolution. Il faut juste l’afficher très clairement." C'est chose faite.