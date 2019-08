Gourcuff en approche à Nantes !

Et l'heureux élu est... Après avoir exploré des pistes aussi diverses et variées que celles menant à Claude Puel, Luis Fernandez, Walter Zenga ou encore Gennaro Gattuso, le FC Nantes a semble-t-il fini par trouver son nouvel entraîneur. Il s'agit de Christian Gourcuff, qui a donné son accord aux Canaris, une information révélée par Ouest-France puis confirmée dans la foulée par 20 Minutes.

L'ancien entraîneur de Lorient et de Rennes devrait arriver dans les heures qui viennent sur les bords de l'Erdre, pour succéder à Vahid Halilhodzic, qui a quitté le FCN en fin de semaine dernière suite à un désaccord profond avec ses dirigeants. L'intérim est actuellement assuré par Patrick Collot, l'ancien adjoint de "Coach Vahid", qui prépare le déplacement à Lille dimanche dans le cadre de la première journée de Ligue 1, et qui devrait conserver un rôle dans le staff de Gourcuff.

Le retour du jeu à la nantaise ?

Si son nom n'était pas le plus cité ces derniers jours, Gourcuff a régulièrement été associé à Nantes, tout au long de sa carrière, lui qui n'a jamais caché son admiration pour le fameux "jeu à la nantaise". Mais cette philosophie, qui renvoie à des temps plus glorieux, n'est plus qu'un lointain souvenir du côté de la Beaujoire.

En janvier 2019, voici ce que disait Gourcuff au site Actufoot au sujet de ses inspirations en tant qu'entraîneur : "En France, le dernier à avoir mis ces valeurs au centre de son jeu, à avoir développé cette culture, reste le FC Nantes. C’était le mouvement perpétuel, l’utilisation des espaces. Mais ce travail ne peut se faire que dans la durée, avec des jeunes d’abord. La durée de vie des coachs est devenue trop courte pour espérer voir émerger une autre forme de jeu à la nantaise. J’ai aussi pu mettre en pratique ces idées à Lorient sur des décennies. Sinon, il est illusoire de penser développer cette sensibilité sur quelques mois avec des joueurs qui n’ont pas été formés pour ça." A Nantes, où Waldemar Kita vient de procéder à son quinzième changement d'entraîneur depuis son arrivée aux commandes du club en 2007, Gourcuff aura-t-il le temps et l'effectif pour aller au bout de ses idées ? C'est toute la question.