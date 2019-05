Genesio: "Notre effectif n’était pas assez équilibré"

Une dernière avant de tirer sa révérence. Vendredi soir, Bruno Genesio va terminer la saison avec l’OL à Nîmes et cédera par la suite le banc à un autre entraîneur. "Je sais que l’histoire se termine, a-t-il d’ailleurs reconnu lors de son ultime conférence de presse d’avant-match avec les Gones. C’est toujours un moment particulier. C’est la fin de quelque chose avec mon club de cœur. (…) J'ai profité de mes derniers jours."

Souvent raillé par les supporters, étonnement humilié par son président après une défaite contre Rennes en Coupe de France, laquelle a scellé son avenir à Lyon, Genesio a tenu à défendre son bilan. "On a atteint les objectifs. On est satisfait", a-t-il affirmé alors que l’OL a pu défier le Barça en huitièmes de finale de la Ligue des champions et qu’il terminera encore sur le podium de L1 cette saison.

"Je peux entraîneur ailleurs"

Pour autant, le futur ex-entraîneur des Gones sait bien que tout n'a pas été rose. "On aurait pu faire mieux cette année, notamment dans la régularité, a-t-il analysé, lui qui estime que l'"effectif avait beaucoup de talent mais un peu trop jeune. Il n'était pas assez équilibré." A de nombreuses reprises cette saison, l'OL a étonné par des résultats inattendus, tant face à des équipes prestigieuses (PSG, Manchester City) que face à des formations plus modestes. Des montagnes russes qui ont épuisé Genesio.

"C'est un métier difficile qui use mentalement et physiquement", a-t-il affirmé au moment de saluer Jean-Louis Gasset, qui quittera les Verts en fin de saison. Bruno Genesio, lui, a maintenu le suspense concernant son avenir. "J'ai 3 possibilités. Je peux faire un break. Je peux rester ici. Je peux également entraîner ailleurs, a-t-il détaillé. Pour le moment, je veux prendre quelques jours de vacances et étudier les différentes possibilités." On parle de pistes en Angleterre et en Espagne ou encore d'une possibilité de devenir directeur sportif chez les Gones.