Genesio attaque ses détracteurs !

De retour à Lyon en fin de semaine dernière, après quelques jours de vacances passés en famille dans le sud de la France, Bruno Genesio est fin prêt pour résoudre quelques affaires personnelles. Comme il l’avait promis à la suite de l’annonce de son départ (à contrecœur) de l’Olympique Lyonnais, après trois années et demi passées sur le banc de touche, le technicien de 52 ans va régler ses comptes, en particulier avec les supporters les plus virulents à son égard. Ambiance.

"Des personnes sont allées beaucoup trop loin. Sur les réseaux sociaux, dans des commentaires. On va régler tout ça maintenant que je ne suis plus à l’OL. J’ai déjà engagé des procédures. Il y a des assignations en cours", a ainsi prévenu Genesio dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe, et d’ajouter: "La critique fait partie de notre métier, si on ne veut pas l’accepter, il faut faire autre chose. Mais lorsque ce sont des atteintes personnelles, il faut réagir."

Il faut dire que l’ancien directeur de la formation lyonnaise a été victime d'une cabale qui a, trop souvent, dépassé les bornes. "Je ne veux pas faire le 'Calimero' mais, pendant trois saisons et demie, je n'ai pas été épargné. Je n'imaginais pas que j'étais capable de supporter tout ça en continuant à bien faire mon travail", a-t-il poursuivi, avant de revenir sur l’épisode où tout à basculer, l'élimination en demi-finale de Coupe de France, à domicile, face à Rennes: "J'ai senti, bien avant même le match qu'il y avait une ambiance encore plus néfaste autour de moi. Une partie du public est venue au stade en espérant qu'on perde ce match ! (…) C'était presque comme une corrida, où on attendait une mise à mort…"

Bien décidé à faire payer ses détracteurs, le nouveau protégé de Pini Zahavi a également adressé un tacle à ses désormais ex-dirigeants, qui selon lui, ne seraient pas assez montée au créneau pour le soutenir dans ces moments difficiles. "Avant même mon premier match, il y a eu une pétition contre moi. Il y avait donc déjà un a priori négatif qui se diffusait. C'est là que le club n'a peut-être pas été assez fort. C'est le seul gros reproche que j'ai à lui faire. Il aurait dû réagir plus vite, dès le début. Il a sous-estimé l'impact de ces quelques suiveurs qui ont fait beaucoup de bruit."