Pour Rudi Garcia, le départ de l'OM a été presque aussi difficile que l'arrivée à Lyon. Peu apprécié par les supporters de l'OM à la fin de son règne, Garcia a été chahuté par les fans de Lyon à son arrivée chez les Gones à cause de son passé marseillais. "Ce que je n'avais pas mesuré, c'est combien ça pouvait poser problème d'arriver de l'Olympique de Marseille, et pour les Marseillais, et pour les Lyonnais. J'ai été assez naïf sur ce coup-là. Mais je suis très fier d'être dans ce club aujourd'hui. Je sais qu'il y a des antagonismes entre certains clubs en France mais je ne m'étais pas imaginé ça comme ça", a confié Garcia au micro d'OL TV, lui qui espère améliorer son image auprès des fans rhodaniens en remportant des trophées.

Garcia ne s'y attendait pas



"Après, que voulez-vous que j'y fasse ? On préfère toujours être aimé mais bon... J'espère que les choses changeront avec certains supporters qui ne m'apprécient pas. J'espère les faire changer d'avis avec mon travail, en gagnant des titres avec l'OL." Le technicien estime être suffisamment solide pour affronter cette situation, grâce notamment à son vécu : "J'ai entraîné à Rome, et quand on est passé à la Roma on peut entrainer partout. À Marseille il y a eu des moments magnifiques, mais ça n'a pas toujours été simple non plus. Il faut avoir une carapace, le cuir épais comme on dit, l'essentiel est de gagner des matchs, d'être bien avec les joueurs et le staff, le reste en découle.''