Garcia : ''Je donne le meilleur de moi-même''

Considéré par les supporters comme le principal coupable de l’horrible saison de l’OM, Rudi Garcia penserait-il à démissionner ? La question lui a carrément été posée en conférence de presse, lundi après-midi, alors que les Phocéens ont enregistré une énième défaite samedi dernier à Reims (2-1) et qu’ils enchaînent avec la venue de Bordeaux, mardi soir, en match reporté de Ligue 1, dans un Vélodrome à huis clos et avec une pléiade d’absents (Rami, Gustavo, Strootman, Payet, Thauvin et Balotelli).

"On est venu me chercher pour un projet et j’entame ma deuxième saison pleine, car j’étais arrivé en cours de saison. On travaille de manière acharnée, moi personnellement ainsi qu'Andoni (Zubizarreta) et Jacques-Henri (Eyraud). Il n’y a pas de changement dans notre manière de travailler par rapport à l’année dernière et on est déçu par les résultats. Le reste, c’est de la littérature. Je donne le meilleur de moi-même et je n’ai pas fini de le donner, avec l’espoir de remonter vite la pente pour que ce ne soit pas une saison ratée. Il y a encore plein de belles choses à faire ici. Je suis à fond dedans", a ainsi lancé le coach, choisi à l’automne 2016 pour mener à bien le "Champions Project".

Rudi Garcia assure alors que son avenir n’est pas lié à une qualification en Ligue des champions (et ce alors qu’une clause de résultats pourrait enclencher son départ à l'issue de la saison). "L’objectif, c’est Bordeaux. Il n’y a pas d’autres objectifs, on n’est plus là à penser au podium, à la fin de saison. Il faut tout mettre sur le match contre Bordeaux. Le reste, ce n’est que de l’énergie perdue", rétorque-t-il. Avant de refuser de répondre à une troisième question concernant sa situation personnelle. L'entraîneur a beau se trouver des excuses, seules des victoires lui éviteront effectivement un licenciement.