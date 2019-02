Garcia et la comparaison osée sur Balotelli

En trois matches disputés sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, Mario Balotelli a déjà fait étalage d'une grande partie de son talent, en attestent deux buts et une passe décisive à mettre à son crédit. L'attaquant international transalpin semble être arrivé cinq mois trop tard sous les couleurs phocéennes, tant il change le visage de cette équipe sur le plan offensif. Grâce notamment à son apport, la formation de Rudi Garcia espère réussir samedi, à l'occasion de la venue d'Amiens pour le compte de la 25e levée du championnat de France (17 heures), ce qu'elle n'a pas encore réussi à faire depuis l'entame de l'exercice en cours, à savoir signer trois succès consécutifs.

"Je retrouve un peu du Totti " Rudi Garcia

Reste à savoir comment sera utilisé l'attaquant transalpin... Le 4-4-2 sera-t-il de nouveau adopté, avec cette fois Valère Germain aux côtés de l'ancien Citizen, et Florian Thauvin qui retrouverait un couloir droit où il est incontestablement plus à son aise et efficace ? Une chose est sûre, "Super Mario" sera évidemment titulaire, car son volume de jeu est déjà trop important pour que cet OM fragile puisse s'en passer. "Sur le jeu, il est différent de ce qu’on peut avoir, c’est un joueur de surface, il peut être un point d’appui aussi, il est capable de garder le ballon, il a une belle vision du jeu..., explique l'ancien coach de la Roma. Je retrouve un peu du Totti sur cet aspect-là. Il faut être proche de lui, lui amener du soutien. Il est capable d’orienter le jeu, mais il ne faut pas que cela soit préjudiciable pour sa présence dans la surface."

Germain : "Avec Balotelli, on a des qualités complémentaires"

La comparaison avec "Il Capitano" est osée, et ne manquera évidemment pas de faire réagir, mais il est vrai que les Marseillais sont tout à leur joie de redécouvrir le bonheur de pouvoir compter sur un attaquant complet et efficace. Pour l'heure, tout va pour le mieux pour l'ancien attaquant de l'AC Milan ou de l'Inter Milan, mais ce ne sera peut-être pas toujours le cas d'ici la fin de saison. Sur ses deux ans et demi passés à Nice, Mario Balotelli s'est régulièrement blessé et a aussi affiché ses limites physiques. Alors Rudi Garcia est prêt à être confronté à cette éventualité. "Il est disponible, souriant, il montre sa motivation, sa détermination. Tout va bien avec Mario, mais il faudra l’aider aussi dans les moments compliqués, a-t-il rappelé. Ma seule préoccupation, c’est son état athlétique. Il est obligé de jouer des matchs, il a joué 90 minutes contre Dijon alors que ce n’était pas prévu, et il a mis un jour de plus à récupérer. Mais il est épanoui, qu’il continue comme ça." Car c'est l'OM qui s'épanouit avec lui...