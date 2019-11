Galtier en veut au

En l'espace de quelques mois, José Mourinho a été aperçu plusieurs fois du côté de Lille et du stade Pierre-Mauroy. Et visiblement, ce n'était pas pour superviser des joueurs... mais plutôt le staff technique de Christophe Galtier. Nommé sur le banc de Tottenham en remplacement de Mauricio Pochettino, l'ex « Special One » n’a pas hésité à piocher dans le staff de son homologue français, en plein milieu de saison. Une façon de faire qui n'a pas plu à l’entraîneur lillois. En conférence de presse, le technicien a fait part de sa colère : « Quand on est au cœur d’une aventure humaine... C’est difficile de vous dire que je leur en veux ? Non. J’ai aussi été dans un rôle d’adjoint, ils ont été sollicités, ils croient en ce projet-là, ils veulent y aller. C’est le football d'aujourd’hui. Mon président et Luis Campos ne pouvaient pas faire autrement que de ne pas conserver deux personnes qui ne pouvaient pas rester dans ce projet-là. On n’est pas dans le monde des bisounours. »

« Mais c'est très classe, quand même, c'est très classe »

Un joueur de Lille semble très touché par ces départs, Mike Maignan. Le gardien digère mal le départ de son entraîneur, Nuno Santos. Les deux hommes avaient noué une relation forte depuis juin 2018. « Je pense qu'il y avait beaucoup de respect, de considération du côté de Mike, a détaillé Galtier. Évidemment qu'il y avait une relation forte, mais après, les joueurs s'adaptent très rapidement. » Avant de répondre aux questions sur la confrontation face au PSG, ce vendredi, lors de la 14eme journée de Ligue 1, Galtier a conclu le sujet avec une pointe d'amertume : « Mais c'est très classe, quand même, c'est très classe. De faire comme ça. »