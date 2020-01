Mario Lemina : «Galatasaray ? Il faut le vivre pour le croire...» https://t.co/tdIiqquP0B

— France Football (@francefootball) December 31, 2019

Mario Lemina a trouvé chaussure à son pied et ne s'en cache pas, lui qui se sent à l'endroit idéal à Galatasaray : « C'est vrai que je reviens d'une très longue période d'indisponibilité et de six mois très compliqués à Southampton mais ça y est, je vais bien. L'idée était de trouver un point de chute pour me relancer et c'est ce que j'ai obtenu en signant ici. Je crois qu'on peut dire que j'ai trouvé chaussure à mon pied, en Turquie », s'est réjoui le Gabonais dans France Football.L'ancien joueur de l'OM (entre 2013 et 2015) suit toujours la Ligue 1 et est très content des progrès de son ancienne formation : « Ça me fait hyper plaisir de les revoir à ce niveau-là, oui (2e de Ligue 1, ndlr). J'espère que ça va tenir sur la durée car avec Bielsa nous avions manqué de souffle sur la fin. J'espère qu'ils vont maintenir la cadence qui est actuellement la leur. Ils ont de très bons joueurs. Je pense notamment à Morgan Sanson et Valentin Rongier. À eux de faire le travail. Ils ont la chance d'avoir un entraîneur qui a de très belles idées, notamment tactiquement. », a encore confié Lemina.