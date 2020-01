Galatarasay confirme l’arrivée en prêt d’Henry Onyekuru (Monaco)

Henry Onyekuru est bien de retour à Galatasaray. Comme attendu, l’international nigérian (22 ans, 11 sélections) s’est engagé ce dimanche en faveur du club turc. Il y est prêté par Monaco jusqu’à la fin de la saison, touchant au passage 650 000 euros, d’après le communiqué officiel du Gala. Onyekuru avait déjà passé la saison passée au sein de la formation stambouliote, en prêt en provenance d’Everton, et il y avait brillé (16 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues). L’ancien attaquant d’Eupen et d’Anderlecht a en revanche raté ses 6 premiers mois à Monaco, qui a déboursé 15 millions d’euros l’été dernier pour l’arracher aux Toffees. Onyekuru n’a disputé que quatre matchs de L1, pour un total de 160 minutes.