Gaitan le fait pour Fonte

Mais que vient faire Nicolas Gaitan à Lille ? La réponse est simple : il vient retrouver José Fonte, croisé en Chine en 2018. « Il a été très important dans mon choix final, assurait l'ancien milieu de terrain du Benfica et de l'Atlético au début du mois, lors de sa conférence de presse de présentation. Il m'a parlé en bien du club, du projet, des installations et de l'équipe. Quand vous pouvez retrouver comme ça quelqu'un que vous connaissez, gentil, et quand vous savez quel professionnel il est... Il m'a convaincu sur ce point-là, celui du professionnalisme du club. C'est ce qu'on recherche. » « Gentil », le qualificatif a également été utilisé par Gabriel afin de décrire son nouveau voisin de vestiaire.L'avenir dira si le LOSC doit une fière chandelle à Fonte. Malgré son exil en Chine puis aux Etats-Unis, ces deux dernières années (à Dalian puis Chicago), le potentiel du milieu offensif de 32 ans, successeur en son temps d'Aimar puis Di Maria au Benfica, reste d'un intérêt indéniable pour les Lillois dans la course à la Ligue des Champions (et dans la perspective d'une possible nouvelle participation, la saison prochaine). Il a notamment prouvé en MLS que son aisance technique demeurait intacte.Certain de sa capacité d'adaptation – « j'ai l'esprit du football européen » -, il s'est préparé seul depuis trois mois, après avoir vu sa tentative de retour à Boca Juniors avortée à cause d'un changement de président (comme l'a révélé L'Equipe). Sa première titularisation se fait attendre, lui qui est entré deux fois en jeu, à Angers (0-2) puis contre Toulouse (3-0) la semaine dernière. « Sans les blessures de Yazici et Timothy Weah, il ne serait pas venu, rappelle aussi Christophe Galtier en conférence de presse. On a fait le constat qu'il nous manquait parfois un peu de caractère, de personnalité. Les dirigeants ont décidé de prendre un joueur d’expérience qui savait gérer ça. Il est de mieux en mieux, il fait la totalité des séances et apporte de la sécurité, de la maturité. Il trouve ses repères et échange beaucoup. »Avec Fonte et Renato Sanches autour de Gaitan, place au « BenfiLOSC », les deux derniers s'étant d'ailleurs côtoyés à Lisbonne en 2015-2016. Lille renoue enfin avec sa petite tradition albiceleste, après les passages des autres Argentins Orlando Gauthier (1963-1965), Raoul Noguès (1972-1974), Roberto Cabral (1978-1981), Fernando Zappia (1987-1989), Fernando D'Amico (1999-2003), Mauro Cetto (2012), Renato Civelli (2015-2017) et Ezequiel Ponce (2017-2018).