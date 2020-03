Dix minutes de jeu lors de la 4eme journée, le 1er septembre dernier. Voilà de quoi a dû se contenter Florian Thauvin, écarté des terrains à cause d’une opération à la cheville droite, depuis le début de saison. Et six mois presque jour pour jour après cette entrée contre l’AS Saint-Etienne, le champion du monde va retrouver sa place dans le groupe de l’Olympique de Marseille, à l’occasion de la réception d’Amiens vendredi soir (21h00), dans le cadre de la 28eme journée de Ligue 1. L'information a été officialisée ce jeudi par le club phocéen.

Thauvin sort d’un excellent entraînement

Mercredi, devant la presse, André Villas-Boas parlait de « 50-50 » au sujet d’une convocation de l’ancien Bastiais dans le groupe olympien. Et l'entraînement de jeudi matin a visiblement levé les derniers doutes. Thauvin ne postulera évidemment pas à une place de titulaire face aux hommes de Luka Elsner, qui luttent pour leur maintien. Mais cette seule convocation, même si elle ne devait pas se conclure par une entrée en jeu, devrait suffire au bonheur de l’intéressé, qui va retrouver depuis le banc son public du Vélodrome.