Florent Mollet, le franc-tireur montpelliérain

5 - Depuis le début de la saison 2018/19, @MOLLETFlorent a marqué 5 buts sur coup franc direct en Ligue 1 – c’est au moins 2 de plus que tout autre joueur sur la période. Spécialiste. @MontpellierHSC pic.twitter.com/9pj98U4b9d

— OptaJean (@OptaJean) January 25, 2020

Les journées passent et Montpellier reste accroché à sa place dans le top 5 du championnat de France. Les Héraultais sont toujours en embuscade pour accrocher une place européenne à la fin de la saison. Et si l'hiver avec la multiplication des rencontres aurait pu être fatal à la bonne série des hommes de Michel Der Zakarian, c'est finalement tout le contraire. Le MHSC résiste et Florent Mollet n'y est pas étranger. Le milieu de terrain a retrouvé le niveau qui lui avait permis d'être une des révélations de la dernière saison de Ligue 1. Surtout, il parvient à débloquer certaines situations grâce à spécialité : les coups de pied arrêtés.. Un postulat qui est confirmé par les bijoux qu'il délivre régulièrement sur les pelouses mais aussi par les chiffres. Personne n'est capable de rivaliser avec ses 5 réalisations sur coup franc direct depuis le début de la saison 2018, date de son arrivée en provenance de Metz. Pas même les artilleurs parisiens que sont Neymar ou Angel Di Maria.Après un but dans cet exercice en Coupe de la Ligue à l'automne, le natif de la région dijonnaise avait évoqué cet atout. Conscient de pouvoir forcer la décision dans certains matchs grâce à son pied droit, le milieu offensif a avoué au site de son club vouloir travailler pour en mettre encore plus. « C’est quelque chose qui peut débloquer un match, c’est important, à moi d’insister à l’entraînement. »« Cette capacité, elle est venue petit à petit. Depuis l’âge de 14 ans, c’est quelque chose que j’ai en moi et que j’ai su transformer en force en travaillant au quotidien. Tant mieux pour moi, j’espère que je vais en marquer d’autres ». Tant mieux pour son équipe aussi qui continue de squatter le haut du classement. D'autant plus que si son meneur de jeu est efficace dans ce domaine, il est aussi très intéressant à la baguette du jeu offensif proposé par le MHSC. Ses 3 passes décisives en attestent. Les Stéphanois sont prévenus, s'ils veulent faire tomber le club du président Nicollin du top 5 national, il faudra surveiller de très près Florent Mollet.