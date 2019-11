Fernando Marça (Lyon) s'excuse après son geste dangereux face à Nice

Le latéral brésilien de Lyon a logiquement été expulsé après réception d'un rouge direct à la 34e minute de jeu, pour un pied très haut qui a touché la tête de Hicham Boudaoui alors que les deux hommes se disputaient un ballon aérien. Une faute finalement sans conséquences graves sur le jeune milieu algérien de 20 ans. « Je suis désolé de ce geste. Je ne voulais pas laisser mon équipe. Les gars sont venus me soutenir à la fin du match. Je les remercie. Je suis content qu’on ait gagné », s'est excusé Fernando Marçal au terme du match en zone mixte dans des propos diffusés par son club sur Twitter.



Des excuses qui n'exonéreront certainement pas le joueur brésilien d'une suspension que l'on imagine conséquente. La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) se réunira dans les prochains jours. Pour rappel, les Lyonnais avaient ouvert le score dès la 10e minute suite à un but de Reine-Adélaïde avant le pénalty transformé par Dembélé (2-0, 28e) et l'expulsion de Marçal (34e). Nice réduira la marque par Dolberg en seconde période.