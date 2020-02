Face aux vents contraires, les joueurs du PSG affichent leur unité

C’est un fait. Le PSG n’est pas dans sa meilleure forme actuellement. Et relever qu’on a connu un Paris beaucoup plus impressionnant depuis le début de l’ère QSI n’est pas exagéré. Bien que toujours en course dans quatre compétitions différentes, l’équipe francilienne ne séduit pas. Et le succès dans la douleur obtenu contre Bordeaux (4-3) le week-end dernier a à peine rassuré suite au faux-pas essuyé en 8es de finale aller de la Ligue des Champions contre Dortmund.

Le PSG est souffreteux, mais au moins le groupe reste soudé. Cela s’est vu la semaine dernière avec la fête organisée pour célébrer les anniversaires de Cavani, de Di Maria et d’Icardi. Et cela s’est encore vérifié lundi avec un repas en commun qui a eu lieu dans un restaurant du VIIIe arrondissement (pas loin des Champs Elysées) et à l’initiative de Marco Verratti. Le quotidien Le Parisien en a dévoilé les détails, et des joueurs ont aussi tenu à partager ce moment de communion à travers la publication de quelques clichés sur les réseaux sociaux. C’est le cas de Kylian Mbappé notamment.

Les dirigeants du PSG ont dû apprécier

Cette fois, il n’y a pas eu d’excès. Le rendez-vous s’est déroulé dans le calme avec comme seul but de resserrer les liens et aussi faire face aux défis qui les attendent. Une initiative louable et qui va certainement plaire aux dirigeants du club. Leonardo et Thomas Tuchel s’étaient plaints après la fameuse de jeudi dernier de l’image qui était renvoyée vers l’extérieur. Cette fois, ils ne trouveront certainement rien à redire. Reste à transporter cette solidarité et cette force collective sur le terrain. Samedi soir, les champions de France reçoivent Dijon à domicile. Un succès avec la manière serait la meilleure façon de chasser les dernières ondes négatives.