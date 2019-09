Fabregas, grand fan de Mbappé

Cesc Fabregas n'a pas joué à Monaco avec Kylian Mbappé. Mais il aurait manifestement adoré. Le milieu de terrain de l'ASM a évoqué le talent de l'attaquant international tricolore et il en pense le plus grand bien. "C'est clairement le crack du futur. Je pense toujours comme un milieu de terrain et j'imagine que si je l'avais devant j'adorerais lui faire des passes parce qu'il est rapide, explosif, mais en plus très intelligent pour se démarquer. Il a un super timing. Henry et Diego Costa étaient deux cracks qui faisaient ça. Mbappé, on voit qu'en plus il a faim, il sait profiter de sa puissance", a-t-il en effet expliqué.