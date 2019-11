Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune) annonce sa retraite

Ancien joueur du PSG avec qui il a remporté à quatre reprises la Ligue 1, Ezequiel Lavezzi, lauréat également d'une Coupe d’Italie avec le Napoli en 2012, a annoncé sa retraite sportive. L'Argentin a rendu la nouvelle officielle juste après le choc de la 29e journée de CSL entre sa formation du Hebei China Fortune (rejointe en février 2016) et le Guangzhou Evergrande mardi (1-3), évoquant une volonté de passer plus de temps avec ses proches.



« Ce match restera dans ma mémoire parce que c’est le dernier de ma carrière. J’ai envie de profiter de mes enfants, de ma famille. C’est le bon moment. Ma décision est prise, c’est presque sûr à 100 %», a indiqué Lavezzi, 34 ans, au micro d'une chaîne de TV chinoise. L’ancien international argentin aux 51 capes aura connu le CA Estudiantes, le Genoa, San Lorenzo, Naples et Paris Saint-Germain durant sa longue et fructueuse carrière.