Eyraud ne peut pas se tromper

Jacques-Henri Eyraud doit se préparer à un été particulièrement studieux. Le mercato de l’Olympique de Marseille sera inévitablement mouvementé, autant dans le sens des départs que des arrivées, fin de cycle et fair-play financier obligent, et les prochaines semaines seront évidemment également consacrées à la quête d’un nouvel entraîneur.

Inévitablement interrogé sur l’identité du successeur de Rudi Garcia, mercredi, en conférence de presse, le président marseillais après avoir expliqué que ce n'était pas "le sujet du jour", a assuré vouloir prendre son temps. "Mais notre devoir c'est d'y travailler activement. C'est un choix très important, on se donnera le temps de trouver le coach qui nous semble le mieux adapté pour le nouveau cycle du projet", a-t-il indiqué.

Heinze en pole

Les dirigeants olympiens s’attellent à la tâche depuis au moins trois semaines et les premiers contacts noués avec Gabriel Heinze, l’un des nombreux entraîneurs ciblés. Et si l'ancien défenseur central de l'OM, actuellement en poste à Velez Sarsfield, apparaît aujourd'hui comme la cible prioritaire, la short-list dressée par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, le directeur sportif marseillais, conforté dans ses fonctions, comprend une dizaine de noms.

Outre donc le technicien argentin, que les dirigeants phocéens espèrent rencontrer la semaine prochaine, figurent notamment les noms de Laurent Blanc et Claude Puel, qui ont l’énorme avantage d’être libre et de bien connaître la Ligue 1, mais aussi de Rafael Benitez, Sergio Conçeicao, Leonardo Jardim ou Christophe Galtier. Après avoir fait sauter le fusible Garcia, Jacques-Henri Eyraud n’a plus le droit à l’erreur.