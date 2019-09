Et Neymar libère (déjà) le PSG !

Quelle drôle d’ambiance ! Le Parc des Princes était ce samedi l’épicentre de la planète foot, mais certainement pas pour les bonnes raisons… Le retour au football de Neymar Jr, quatre mois après sa dernière apparition sous le maillot du PSG, aurait en d’autres circonstances dû provoquer l’engouement de tout un club, prêt à retrouver un joueur d’exception et à lancer pour de bon sa saison.

⚽️ Neymar offre les 3 points au PSG contre Strasbourg !#PSGRCSA pic.twitter.com/LNft3D4jwm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 14 septembre 2019

Au lieu de quoi, le Brésilien, s’il est apparu plus décontracté que jamais, et même totalement nonchalant à sa descente du bus avant ce match face à Strasbourg, a sans surprise cristallisé la rancune du public du Parc des Princes sur son seul nom. Et avant même d’apparaître sur la pelouse.

Navas, sacrée première !

Au soutien avec Pablo Sarabia et Angel Di Maria d’Eric Choupo-Moting dans le 4-2-3-1 de Thomas Tuchel, à quatre jours d’un premier choc de Ligue des champions contre le Real Madrid qu’il ne jouera pas (suspendu), Neymar est l’attraction conspuée de ce match, où dans les premières minutes de jeu, ses inévitables râteaux et crochets dont il a le secret sont accueillis par les huées et les sifflets, qui dominent les applaudissements plus cléments.

Ce retour doit booster ce PSG poussif, mais c’est bien le premier arrêt de la carrière parisienne de Keylor Navas qui marque cette première période sur la frappe de Ludovic Ajorque (18e). Le Racing est le plus dangereux, puisque son adversaire, comme pétrifié par le contexte, est incapable de signer la moindre frappe cadrée. Au lieu de quoi, le corner de Neymar est couvert par les sifflets (28e), avant que sa première frappe de la saison, une tentative de lob totalement ratée ne continue de diviser le public du Parc (31e). Son ballon enroulé depuis l’extérieur de la surface ne suscite même pas un geste d’un Matz Sels serein (44e). Et c’est même une tête de Lamine Koné, là aussi non cadrée, qui vient conclure ce premier acte guère rassurant pour Paris (45e+4).

La condition physique de Neymar, plutôt en jambes comme sur ce rush pour embarquer toute la défense alsacienne, mais sans la finition au retour des vestiaires (55e), est l’une des rares satisfactions. Il faut attendre la minute suivante et une frappe sans danger de Sarabia pour assister enfin à un tir cadré (56e). Ce PSG, non seulement n’est pas secoué par sa star, ni par les débuts de Mauro Icardi (63e), mais surtout les champions de France inquiètent, puisque Navas est encore obligé de s’envoler (65e), puis de s’interposer une nouvelle fois devant Ajorque (76e).

Dans la continuité, c’est Neymar qui bute sur Sels et manque de faire taire ses détracteurs, avant la première occasion d’Icardi, bien défendu par Koné (81e). Mais le ressentiment du Parc n’est dès lors plus concentré sur un seul homme, tout prêt de provoquer le penalty sur un corner direct sur le poteau et une main strasbourgeoise, mais bien sur une toute équipe incapable, malgré les dernières tentatives d’Ander Herrera (84e) et de Di Maria (89e), de bousculer le bloc strasbourgeois. Jusqu’au dénouement que plus personne n’osait espérer pour le joueur le plus cher du monde (222 M€): un bijou avec une reprise acrobatique en pleine surface et ce poteau rentrant qui crucifie Sels (1-0, 90e+2). Et remet (déjà) Neymar en selle !

(*) Neymar est sous le coup d'une suspension de 3 matches pour "insultes" envers l'arbitre du huitième de finale retour de Ligue des champions perdu par le PSG contre Manchester United (1-3), le 6 mars dernier.