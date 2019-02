Et Lille marque le pas

Une saison historique réclame des performances historiques. Lille n’avait jamais enchaîné six victoires de rang en déplacement, et les joueurs de Christophe Galtier n’ont fait que tutoyer ce record absolu, après avoir égalé la meilleure série en la matière du club nordiste, en concédant un deuxième match nul en deux journées vendredi, à La Meinau (0-1), face un Racing Club de Strasbourg qui saura se contenter de ce quatrième match sans victoire.

Thierry Laurey avait construit pour l’occasion une défense à cinq éléments pour endiguer la force de frappe offensive lilloise. Pas très ambitieux devant son public, et on a d’ailleurs compté les occasions strasbourgeoises dans un premier acte à l’avantage des visiteurs avec tout au plus une frappe en angle fermée d’Adrien Thomasson (11e) et une tête décroisée, mais non cadrée, de Ludovic Ajorque (32e). La possession est nordiste et la domination concrétisée dans un premier temps par les opportunités nettes, et coup sur coup, de Rafael Leao (21e) puis Nicolas Pépé (22e), qui sollicitent Matz Sels. Sur un premier ballon écarté, l’inévitable Pépé manque de cadrer sa reprise, alors que le gardien était battu (31e). C’est en toute logique qu’un ballon de Leao dans la profondeur et dans la surface profite, non pas à Pépé, mais à son compère Jonathan Ikoné, trop rapide pour Pablo Martinez et dont le tir croisé du gauche dans la course trompe Sels et trouve le petit filet pour l’ouverture du score (0-1, 42e).

Le coaching de Laurey

Si le Losc ne se libère pas pour autant, la reprise du Racing, brouillonne, n’a rien de rassurante dans le jeu. Et c’est même Pépé, sans but depuis deux journées, qui manque de peu le break en contre en butant sur Sels (57e), avant que le Belge n’intervienne encore sur la frappe depuis l’extérieur de la surface de Jonathan Bamba (59e).

Strasbourg a besoin d’un déclic, le coaching de Laurey lui offre avec ce passage à deux attaquants et l’entrée de Lebo Mothiba (58e). Dix minutes plus tard et la première frappe cadrée fait mouche avec ce ballon venu de la droite sur lequel Anthony Goncalves profite d’un contre favorable pour venir fusiller Mike Maignan (1-1, 68e). Le Racing redevient le Racing, porté par son public quand Lille se met à reculer… La deuxième meilleure attaque de Ligue 1 à l’extérieur (23 points) marque le pas, à l’image de Pépé, symbole de son équipe, qui enchaîne un troisième match sans marquer. Et cela se voit tout de suite quand, comme l’international ivoirien, on a joué tous les matches depuis le début de la saison et que l'on pèse 10 des 17 buts de son équipe en déplacement (59%). Un stop lillois relance la course à une place de dauphin dans le viseur de Lyon, qu’une victoire à Monaco dimanche (21 heures) pourrait rapprocher à deux petits points des Lillois.

--------------------------------------------------

(*) Le Losc avait été tenu en échec par Montpellier à Pierre-Mauroy (0-0) et n’a pris que 2 points en 2 journées avec un seul but marqué.