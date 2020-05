Espagne : L'ancien Marseillais Koke raconte son emprisonnement

Ronaldinho n'est pas le seul ancien footballeur à avoir connu les affres d'une incarcération. Sergio "Koke" Contreras, que les fans de l'OM connaissent bien, est emprisonné au centre pénitentiaire d'Alhaurin de Torre à Malaga après son implication dans une affaire de trafic de stupéfiants. Passé par l'OM entre 2004 et 2006, l'Espagnol raconte son quotidien à travers une correspondance avec le média ibérique El Desmarque.

"Mes filles me manquent"

"Le mauvais n'est pas si mauvais et le bon n'est pas si bon. Chacun a son histoire et son cœur. Je ne juge pas, j'aime écouter, j'aime aider et voici ce que je fais le plus. Bref, il y a des gens très bons et intéressants en prison (...) Ici, les jours sont très long mais au final, je fais la même chose presque tous les jours. Le matin, je vais à la salle de sport, puis je passe généralement la matinée à jouer au 'parchis' (jeu de société très prisé en Espagne). Avant le problème du coronavirus, j'allais à un cours de culture d'entreprise, mais c'est stoppé en ce moment. Je regarde aussi le code pénal, ce sont des choses que je ne faisais pas à l'extérieur, mais j'ai du temps ici." Koke ressent forcément un manque, lui qui n'a plus vu les membres de sa famille depuis son incarcération par choix personnel : "Mes filles... Mes parents... Je ne les ai pas vus depuis près de six mois, j'ai pris la décision de ne pas les voir ici. Ça me pèse. J'espère vous voir bientôt mais pas ici.''