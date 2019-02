Enfin un 3 à la suite pour l'OM !

Un an que l’Olympique de Marseille n’était plus parvenu à aligner trois succès de rang (*). Après les victoires contre Bordeaux (1-0) et à Dijon (2-1), l’objectif est évidemment tout trouvé face à Amiens ce samedi, au Vélodrome, où Rudi Garcia reconduit le système à la mode du 4-4-2, où les duos se forment… A commencer bien sûr par la nouvelle paire offensive Balotelli-Germain, mais aussi Sanson-Lopez dans l’entrejeu et Caleta-Car-Kamara en défense centrale.

Un onze de départ où les anciens blessés n’ont pas leur place. Remis sur pieds, Adil Rami n’apparaît même pas sur la feuille de match et n’a droit qu’à… sa playlist dans les enceintes du stade. Luiz Gustavo et Dimitri Payet sont également à nouveau disponibles, mais doivent se contenter du banc des remplaçants au coup d’envoi.

Encore un mal classé...

En face, Amiens, malgré un dernier succès sur Caen (1-0), le premier après six journées, a un besoin urgent de points. Et les Picards entrent le mieux dans ce match. Même si les Olympiens, déjà, se procurent les meilleures opportunités: la demi-volée de Lucas Ocampos (4e) et la frappe des 18 mètres, dans la course, de Jordan Amavi (9e) tutoient les montants.

Des occasions qui ont le don d’échauffer le public marseillais, et de lancer pour de bon cet OM new-look dans le sillage de Morgan Sanson et Maxime Lopez. Ces deux-là s’entendent comme larrons en foire, techniquement au diapason, et l’ouverture du score intervient sur la récupération de Boubacar Kamara. Tout s’enchaîne, dans la vitesse d’exécution et la maîtrise avec la talonnade au relais de Mario Balotelli, puis le coup d’œil de Lopez pour décaler Florian Thauvin, oublié sur l’aile gauche: le champion du monde ajuste Régis Gurtner pour son 12e but de la saison, le premier depuis deux mois et demi (1-0, 19e).

Enfin, six mois après le coup d’envoi de la saison, Marseille propose un jeu construit, enlevé… Et difficile, forcément, de ne pas y voir l’influence d’un Balotelli dont l’arrivée transfigure cette équipe; l’Italien, sur un dégagement de Steve Mandanda et une déviation de la tête d’Ocampos, éblouit par sa vitesse d’enchaînement pour, d’un contrôle et d’une demi-volée ajustée en pivot dans la surface, trouver la faille et le but du break (2-0, 26e). Les contempteurs du club phocéen ne manqueront pas de noter qu’il ne s’agit en face que d’Amiens et d’un de ces mal classés contre lesquels les résultats positifs sont au rendez-vous (8 victoires, un nul et 25 points sur 27 pris face aux cinq derniers, ndlr). C’est vrai et d’ailleurs la sortie non maîtrisée de Mandanda devant Sehrou Guirassy, qui aurait mérité au moins de faire appel à la VAR, est là pour rappeler la fragilité de cette nouvelle dynamique.

Et les visiteurs seront encore suffisamment dangereux après le repos pour obliger Amavi à réaliser un des nombreux sauvetages devant la cage olympienne (50e) ou Mandanda à se coucher dans les pieds amiénois (60e). Balotelli, lui, pouvait bien ronchonner contre ce but du doublé refusé par la VAR pour un hors-jeu (70e) et Amavi, lui aussi totalement relancé, toucher la transversale (74e), les hommes de Garcia réussissent la passe de trois; il y a un an, une telle série portait l’OM sur un podium, qui aujourd’hui reste à six points au classement.

----------------------------------------

(*) L’OM, à cheval sur fin 2017 et début 2018, avait enchaîné 4 succès contre Troyes (3-1), à Rennes (3-0), contre Strasbourg (2-0) et à Caen (2-0).