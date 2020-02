Unai Emery, l’ancien entraîneur du PSG, porte encore les cicatrices de la « Remontada » barcelonaise d’il y a trois ans. Un match perdu 6-1 au Camp Nou qui a laissé des traces et pour lequel le coach basque a désigné un coupable en particulier.





« J’ai gagné le championnat, quatre coupes nationales et deux Trophées des champions. Mais l’objectif ultime, c’était la C1. La première année (2017), en 8es de finale contre Barcelone, nous faisons un match aller de très haut niveau (4-0 au Parc des Princes, ndlr). Et au retour, on se fait éliminer car le VAR n’existait pas encore (6-1 au Camp Nou). On a clairement été éliminés par des décisions d’arbitrage », regrette l’ancien boss de Paris dans France Football, lui qui s’en prend par la suite à Thiago Silva, en se dédouanant lui-même, estimant que ses consignes n’ont pas été suivies par l’international brésilien :

Emery accable Thiago Silva

« Je voulais que l’équipe défende plus haut. Thiago Silva est un super joueur, mais je voulais qu’il soit plus haut et je n’ai pas réussi à lui faire accepter cela. Je voulais qu’il sorte de sa zone de confort, qu’il ose défendre plus haut pour que la pression générale de l’équipe sur l’adversaire soit plus efficace. J’ai travaillé avec lui pour lui faire accepter cela mais je n’ai pas réussi. Cette caractéristique du jeu de Thiago Silva rejaillissait sur toute l’équipe qui, sous la pression, avait une tendance naturelle à reculer. Pourtant, je donnais la consigne de remonter. Mais ça n’a pas été entendu… », a déploré l’Espagnol.