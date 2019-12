Efficace dans les deux surfaces, Montpellier se relance en disposant de Brest / L1 (J19)

Le debrief





L’instant T :



On joue la demi-heure de jeu au Stade de la Mosson. Montpellier mène au score en ayant marqué son son seul tir cadré de la partie. Servi dans la surface de réparation, Gaëtan Laborde se bat dans un duel avec Brendan Chardonnet. Le défenseur touche accidentellement le ballon du bras. Sa position fait que Jérémy Stinat n’a pas d’autres choix que de siffler un penalty en faveur de Montpellier. Les Héraultais ont une balle de 2-0 en ayant déclenché une seule frappe cadrée jusque-là.



Les buts

Les tops et les flops

Gaëtan LABORDE (8)

Florent MOLLET (8)

Brendan CHARDONNET (3)

La feuille de match

MONTPELLIER - BREST : 4-0

Montpellier

Brest

Dans un match de milieu de classement, Montpellier a pris le meilleur sur Brest pour passer l’hiver au chaud (4-0). Juste avant la trêve, les hommes de Michel Der Zakarian se sont rassurés en mettant fin à une série de quatre matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans gagner. Pour y arriver, les Héraultais ont retrouvé les ingrédients qui ont fait leur force ces dernières années : une efficacité totale dans les deux surfaces de réparation. Après avoir été chahutée lors des derniers matchs, la défense a retrouvé sa sérénité. Vitorino Hilton a été un véritable roc et ses compères ont été tout aussi solides. Quand les Brestois ont cru trouver la faille, Montpellier a su s’en sortir grâce à une magnifique parade de Geronimo Rulli (55eme), la maladresse de Julien Faussurier qui bute sur le poteau (75eme) ou un hors-jeu de Yoann Court (90eme). Une réussite maximale.Et du côté de l’attaque, l’efficacité montpelliéraine a aussi été maximale. Sur le premier tir cadré de la rencontre, Gaëtan Laborde a marqué. Sur le deuxième, Téji Savanier a transformé un penalty. Laborde a ensuite réalisé le doublé et Florent Mollet a exploité à la perfection une mauvaise transmission de Jean-Charles Casteletto en fin de match. Les partenaires de Daniel Congré ont eu besoin de six tirs cadrés pour marquer quatre buts. Les deux équipes ont eu le même nombre de tirs et Brest a largement dominé en terme de possession. En vain. Montpellier était simplement trop fort avec un jeu beaucoup plus juste. De quoi obtenir un score à sens unique dans un match qui a été équilibré.But de Montpellier ! Gaëtan Laborde ouvre le score ! Le buteur héraultais profite d’un mauvais renvoi de Jean-Kevin Duverne sur un centre de Florent Mollet pour tenter sa chance en première intention et trouver la lucarne d’un Gautier Larsonneur battu.But de Montpellier ! A la demi-heure de jeu, Téji Savanier double la mise en transformant le penalty. Même s’il a glissé, l’ancien Nîmois prend Gautier Larsonneur à contre-pied.But de Montpellier ! Sur un long ballon dans la profondeur pour Andy Delort, Gautier Larsonneur sort dans les pieds du buteur algérien mais dévie le ballon dans ceux de Gaëtan Laborde. L’autre attaquant montpelliérain marque d'un ballon piqué qui termine dans le petit filet droit malgré le retour de Jean-Kevin Duverne sur sa ligne.But de Montpellier ! Florent Mollet intercepte une mauvaise passe de Jean-Charles Castelletto et ajuste un Gautier Larsonneur abandonné par sa défense.A lui tout seul, Gaëtana fait la différence dans cette rencontre. Très actif sur le front de l’attaque, il a été impliqué sur les trois premiers buts. Sa frappe en première intention n’a laissé aucune chance à Gautier Larsonneur sur le premier but. Sur le deuxième, son sens du combat a permis au MHSC d’obtenir un penalty alors qu’il a réussi un doublé grâce à une excellente inspiration sur un ballon qui trainait.Florenta été très actif. Ses bons ballons ont permis à la paire Laborde-Delort de s’exprimer. Sa vision du jeu et sa justesse sont un régal pour ses partenaires et les amoureux du football. Il a logiquement été récompensé par un but en fin de match.Brendana eu du mal face au duo Laborde-Delort. Il a manqué d’autorité, et d’expérience, face à un duo habitué aux joutes de Ligue 1. Il est coupable de la faute de main qui permet à Montpellier d’obtenir un penalty. Le défenseur n’a pas forcément été aidé par ses coéquipiers qui ont aussi eu du mal défensivement. Jean-Kevin Duverne et Jean-Charles Castelletto ont commis des fautes individuelles qui ont entraîné des buts montpelliérains.Temps frais – Pelouse moyenne: M.Stinat (: Laborde (14eme, 57eme), Savanier (sp, 30eme), Mollet (83eme) pour Montpellier: Delort (49eme) pour Montpellier - Chardonnet (28eme) pour Brest: AucuneRuffi () – Souquet (), Mendes (), Hilton (cap) (), Congré () puis Chotard (47eme), Oyongo () - Le Tallec (), Mollet (), Savanier () puis Sambia (71eme) - Delort (), Laborde () puis S.Camara (83eme): Bertaud (g), Skuletic, Suarez, Vidal: M.Der ZakarianLarsonneur () – Faussurier (cap) (), Duverne (), Chardonnet () puis Magnetti (66eme), Castelletto () - Baal (), Diallo (), Lasne () - Battochio () puis Court (59eme), Mendy () puis Gransir (44eme) (), Cardona(: Leon (g), Bain, Mayi, Perraud: O.Dall’Oglio