Edmilson nouvel ambassadeur de la LFP

Après Youri Djorkaeff et Didier Drogba, c'est Edmilson qui devient ambassadeur de la Ligue de football professionnel. L'ancien défenseur brésilien, champion de France avec Lyon (2002, 2003 et 2004) se mettra au service du football français, a indiqué ce lundi la LFP, dans un communiqué: "Avec l’arrivée de ce nouvel ambassadeur aux côtés de Youri Djorkaeff et Didier Drogba, la Ligue poursuit le déploiement de son plan stratégique qui vise notamment à développer des actions à l’international".

Le champion du monde 2002 avec la Seleçao participera notamment à des salons internationaux, des remises de trophées et des événements organisés par la LFP afin de promouvoir la Ligue 1.

Edmilson a tenu à remercier le championnat de France à la suite de cette nomination: "Je suis très honoré de pouvoir rejoindre la LFP en tant qu’ambassadeur et qui plus est aux côtés de deux grands joueurs, Youri et Didier. Le championnat français m’a beaucoup donné. C’est grâce à la France et à l’OL que j’ai pu avoir une telle carrière. En devenant ambassadeur de la Ligue 1, je vais pouvoir m’associer au travail des équipes de la LFP pour développer l’image de ce beau championnat à l’international."