Edmilson a tranché entre Neymar et Mbappé

Ancien joueur du Barça et de l'OL, le brésilien Edmilson reste un observateur du football mondial. S'il commente des matches à la télévision, en ces temps de coronavirus, son activité est stoppée mais il a confié certains opinions à Radio Marca. Notamment sur le sujet de Neymar, son compatriote. Pour Edmilson, cela ne fait aucun doute, le numéro 10 du PSG évolue à un niveau supérieur à celui montré par son coéquipier au Parc des Princes, Kylian Mbappé. « Je pense que oui », a-t-il assuré lorsqu’on lui a demandé si Neymar était meilleur que Mbappé. « Neymar est plus complet en ce qui concerne la prise de décision. Mbappé est talentueux et rapide, mais Neymar a plus de créativité et plus de qualité. Ce sont deux grands joueurs. Mbappé est un peu comme Thierry Henry et Neymar est plus proche de Ronaldinho, car il a de la créativité et cette danse brésilienne. Je ne le dis pas parce que je suis du Brésil, parce que je pense que le meilleur est Messi. Mais Neymar est plus complet. »

Neymar, une solution pour le Barça selon Edmilson

Neymar a été au centre de rumeurs sur un possible retour à Barcelone l’été dernier, et cela est encore le cas en ce moment. Edmilson pense que le club catalan tentera de le signer à nouveau. Pour lui, ce serait un renfort de premier ordre, surtout avec Messi à ses côtés. « Il est casé, mais le Barça attaquera à nouveau. Pour moi, c'est une solution car le Barça, du milieu jusqu'à l'attaque, a du mal. Neymar connaît déjà le football de Barcelone, le club et les gens. Même avec la difficulté de revenir, le début de l'adaptation serait beaucoup plus facile et plus rapide. Et avoir Messi à ses côtés serait une bonne façon pour le Barça », a-t-il fait savoir.