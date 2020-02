Edinson Cavani n'est pas resté pour rien

Une plus grande concurrence pour un PSG encore meilleur ?

A la 76eme minute du match entre le PSG et Lyon (4-2), le public du Parc des Princes a exulté. Pas pour un but mais pour l'entrée d'Edinson Cavani. Le public parisien a apprécié la participation du meilleur buteur de l'histoire du club à un match relancé par les buts lyonnais de Martin Terrier et Moussa Dembélé. L'Uruguayen a pris la place de Mauro Icardi pour un dernier quart d'heure à enjeu. Une rareté pour le joueur de 32 ans. En championnat, son temps de jeu est réduit à peau de chagrin. Depuis le début de la saison, les pépins physiques et la concurrence ont mis à mal l'icône du Parc. Mais pour son onzième match de Ligue 1, celui qui n'était pas rentré cinq jours plus tôt face à Nantes n'a pas tergiversé. Grâce à une offrande d'Angel Di Maria, Cavani a marqué sur son deuxième ballon du match (4-2, 79eme). Une réalisation décisive alors que les Gones reprenaient espoir.. Et le Matador a pu là marquer son sixième but toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Le premier en Ligue 1 depuis le mois d'août. Le Parc des Princes n'a pas tenu rigueur des statistiques en chute libre ou des velléités de départ de son attaquant. Les fans du PSG ont explosé de joie et multiplié les chants en l'honneur de leur star. Celle qui n'a jamais déçu et a tout donné pour le club de la capitale depuis son arrivée en 2013. Celle qui marquait là son 199eme but avec la formation parisienne. Celle qui va relancer la concurrence à l'approche des matchs qui comptent.Si Cavani est toujours un joueur du PSG à l'issue du Mercato hivernal, c'est pour avoir un poids dans la fin de saison. Il l'a prouvé ce dimanche soir. Et il compte bien avoir d'autres opportunités de le faire pendant le marathon printanier. Celui où les matchs à enjeu se multiplient. Bien sûr, le trentenaire part avec un train de retard sur les Quatre Fantastiques.L'entraîneur allemand a en tout cas apprécié le but de son attaquant remplaçant. En conférence de presse, il a confirmé la montée en puissance d'Edi. « Toute la concurrence est bonne. On peut sentir Edi plus fort à l'entraînement, c'était dans la continuité de ce qu'il faisant pendant les séances. Il a marqué un but très important. C'est bien pour lui, on a besoin de son expérience. » Une déclaration qui devrait ravir un public parisien toujoursimpatient de s'enflammer pour El Matador.