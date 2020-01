Le PSG et ses propriétaires peuvent être fiers des progrès accomplis ces dernières années. Sur le terrain, mais aussi en dehors. Comme pouvait déjà le suggérer l’investigation faite par Forbes sur la croissante budgétaire des plus grandes institutions sportives, le club de la capitale française se porte très bien sur le plan financier. C’est confirmé par le Cabinet Deloitte à travers son bilan annuel des revenus chez les clubs européens. Avec un revenu économique total de 639,5M€, Paris se positionne dans le Top 5. Il n’est devancé que par les mastodontes que sont le Barça, le Real Madrid, Manchester United et le Bayern Munich. Ce qui constitue une première depuis l’année 2015. Le président Nasser Al-Khelaifi n’a pas manqué de s’en féliciter à travers un communiqué publié sur le site du club : « C’est une immense fierté d’intégrer le TOP 5 des clubs. C’est la reconnaissance de choix stratégiques forts et d’objectifs ambitieux pour lesquels toutes nos équipes œuvrent avec détermination chaque jour. Nous allons poursuivre notre mission pour que 2020 soit également une année de succès et d’accomplissement ».

Le PSG, un modèle de croissance pour toute l’Europe

Par rapport à l’année écoulée, le PSG a généré 94,2M€ supplémentaires. Et c’est la deuxième plus forte progression de l’année. Un bond en avant qui s’explique notamment par la multiplication des accords commerciaux. Lors des derniers mois, il y a eu neuf nouveaux engagements passés, ainsi que la prolongation de onze anciens deals. Cette situation prospère ne pourra qu’être confortée en 2020 puisque les champions de France devraient aussi profiter des premières retombées de leur nouveau contrat avec Nike, ainsi qu’avec le sponsor maillot Accor Live Limitless et Visit Rwanda. À noter, pour la petite histoire, que le revenu total du PSG a été multiplié par sept en comparaison aux chiffres d’il y a dix ans (82M€). Aucun club européen ne s’est montré aussi efficace dans ce domaine sur la même période.