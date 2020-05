Domenech favorable au retour de Djibril Cissé

En annonçant son désir de revenir sur les pelouses, Djibril Cissé a attisé la curiosité. Personnage inoubliable du championnat de France pour ses buts à la pelle avec l'AJA ou l'OM, l'ancien attaquant des Bleus, qui avait terminé meilleur buteur de Ligue 1 à deux reprises (2002, 2004), est porté par un mental d'acier. Raymond Domenech, son ancien entraîneur en équipe de France A et Espoir, y croit.

"Il est hors-norme, il a toujours ses capacités"

"C'est un argument personnel, pour les entraîneurs ça peut être gênant, mais quand c'est un avant-centre et qu'il a envie de marquer des buts, oui ça peut être un bon argument., il l'a fait il n'y a pas longtemps. Il est capable de le faire parce qu'il est hors-norme !", a expliqué le technicien.Présent dans l'émission L’Équipe du Soir, l'ancien Auxerrois, lui, assume clairement son ambition. "On a commencé ça sur - je ne dirai pas une boutade mais presque - et après c'est devenu un vrai objectif., a-t-il expliqué. Quand on fait quelque chose, on y croit. Après si ça ne se fait pas, au moins on aura essayé. Tant que je n'aurai pas essayé jusqu'au bout, je ne serai pas en paix".