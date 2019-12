Djamel Belmadi (Algérie) a supervisé Maxime Lopez

Maxime Lopez a fait toutes ses classes avec l'équipe de France en jeunes, mais le joueur de l'OM a également la possibilité de représenter l'Algérie, puisque sa mère est d'origine algérienne. En marge de la rencontre de Ligue 1 ayant opposé l'OM à Bordeaux (3-1) auquel il a assisté dans le cadre du programme "OM Africa",« On n’a jamais parlé avec lui. On a songé à tous ceux qui ont la possibilité de jouer en équipe nationale d’Algérie. C’est le cas pour lui. Bien sûr que je le supervise, je le suis. Mais je ne l’ai pas encore approché pour plusieurs raisons. La première est qu’il est en équipe de France Espoirs (il compte 13 sélections, ndlr)., à réfléchir et peut-être qu’un jour on passera le cap de juste songer », a dit le coach des Fennecs dans des propos relayés par DZ Foot.