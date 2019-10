Discipline-OM: Eyraud suspendu à son tour

L’OM aura payé cher les débordements observés lors de la visite de Montpellier au Vélodrome, le 21 septembre dernier, pour le compte du 6e acte de la Ligue 1 (1-1).

Alors que Dimitri Payet et Boubacar Kamara ont écopé respectivement de quatre et deux matches de suspension après leurs cartons rouges respectifs, le président olympien, Jacques-Henri Eyraud, n’a pas été épargné lui non plus par la commission de discipline de la LFP ce mercredi.

Une semaine après ses deux joueurs, le dirigeant phocéen a pris "quatre matches de suspension dont deux matches avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles". Cela pour s’être invité dans le vestiaire de M. Delerue à l’issue de la fameuse rencontre.

Pour "usage d’engins pyrotechniques" lors de ce même OM-MHSC, le club phocéen a du reste essuyé une amende de 13 500 euros.