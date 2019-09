Discipline: Les supporters de l’OM sanctionnés

La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) s’est penchée ce mercredi sur les débordements observés lors du match de la 5e journée de L1 entre l’OM et Saint-Etienne (1-0).

Pour un usage excessif d’objets pyrotechniques, la tribune du Commando Ultra 84 a écopé d’une fermeture de deux matches dont un avec sursis. Deux autres associations de supporters présentes au Vélodrome ont également été sanctionnées, à hauteur d’un match avec sursis: les MTP et les Fanatics.

Ce soir-là, le CU84 célébrait ses 35 ans, les MTP leur 25 ans.

Virages sud et nord chantent « Ce soir on vous met le feu » pour fêter dans un déferlement de fumigènes les anniversaires du CU et des MTP. #OMASSE pic.twitter.com/Sc8MpEkdkR