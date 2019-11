Dijon renverse Rennes, qui ne décolle toujours pas / L1 (J14)

Le debrief



41 - Rennes a perdu 41 points après avoir mené au score en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière, plus que toute autre équipe dans les 5 grands championnats. Humanitaire. pic.twitter.com/xjxHmdWHiX

Rennes vient d’ouvrir le score contre le cours du jeu. Si certains supporters bourguignons soupirent avec une impression de déjà-vu, Stéphane Jobard réagit immédiatement en faisant entrer Frédéric Sammaritano. Le milieu de poche va changer le sens de la partie, inscrivant un but et une passe décisive, sans oublier de laisser sur les talons les défenseurs adverses sur ses nombreux contrôles orientés.

Mounir CHOUIAR (7)

Mickaël ALPHONSE (4)

RAPHINHA (4)

Après une entame de saison catastrophique (2 points pris lors des 7 premiers matches), les Dijonnais ont redressé la barre petit à petit. Avec en point d’orgue le succès à domicile face à l’ogre parisien. Les protégés de Stéphane Jobard avaient laissé leur bonnet d’âne à Nîmes et la place d’avant-dernier à Toulouse, passant la trêve internationale sur le strapontin plus confortable de barragiste. Ils ont fait encore mieux en sortant de la zone rouge ce samedi grâce à leur succès sur Rennes (2-1).Mounir Chouiar – sur un coup-franc magnifiquement enroulé – puis Fouad Chafik - heurtant l’équerre après une récupération haute poursuivie par une frappe tendue - ont manqué d’un soupçon de réussite. Après avoir joué le hors-jeu à contre-temps, laissant ainsi Raphinha ouvrir le score, le DFCO aurait pu sombrer en seconde période, maudissant la déveine des équipes courageuses finissant inéluctablement dans la charrette.Mais Jobard n’a pas laissé à ses ouailles le temps de gamberger. A peine entré, le bon Sammaritano égalisait avec sang-froid, avant de s’envoler sur la droite pour délivrer un caviar à Chouiar. Le Franco-Marocain reprenait d’un plat du pied brossé plein de maîtrise pour permettre aux locaux de prendre les commandes.Une victoire qui permet à Dijon de quitter la zone rouge, et de pouvoir se rendre à Lille lors de la prochaine journée avec de légitimes ambitions.Les Rennais avaient quant à eux réalisé un début de championnat d’excellente facture (3 victoires lors des 4 premiers matches), avant de s’enrhumer en septembre-octobre (10 rencontres sans succès). Peut-être soulagés par leur élimination prématurée en Ligue Europa, ils étaient parvenus à se rattraper avant la coupure en enchaînant deux victoires.Hélas, les absences de Benjamin Bourigeaud et Eduardo Camavinga n’ont pas été compensées, malgré les efforts de Clément Grenier. Jérémy Morel et Hamari Traoré ont trop peu apporté dans leurs couloirs, Adrien Hunou n’avait pas l’explosivité pour déborder, et devant, Mbaye Niang et Raphinha firent trop souvent les mauvais choix. Au-delà des cas individuels, la formation bretonne a surtout inquiété par son manque d’envie, de vivacité et d’inspiration. Un service minimum que ses supporters n'accepteront pas lors de la réception de Saint-Etienne dimanche 1er décembre.Profitant du mauvais alignement d'Alphonse, Raphinha a tout le temps d'aller défier Gomis après avoir contrôlé une belle ouverture de Gélin. Le Brésilien gagne son face-à-face d’un petit piqué !Après un centre venu de la droite et de Chafik mal repoussé par la défense rennaise, Alphonse remet de la tête pour Sammaritano, qui, en angle fermé côté gauche, réussit à faire passer le ballon sous les jambes d’E.Mendy pour égaliser !Sammaritano s'engouffre sur la droite, levant ensuite la tête pour servir en retrait et au sol Chouiar. En première intention, le transfuge de Lens reprend de l'intérieur du droit et trouve le soupirail du premier poteau !Le Franco-Marocain a manqué d’ouvrir la marque pour quelques centimètres, son coup-franc botté à l’angle gauche de la surface ne trouvant que la barre d’E.Mendy, complètement battu sur le coup. Ce n’était que partie remise pour le but de la gagne dans les dernières minutes, avec classe et sérénité. Entre-temps, il a ouvert de nombreuses brèches, en s’appuyant sur sa justesse technique, son coup de rein et sa lecture.D’accord, il ne jouait pas à droite comme il le préfère. Ce n’est toutefois pas une excuse à sa bourde, qui a permis à Raphinha de se friser les moustaches avant d’aller ouvrir le score. Trop timide offensivement, il n’a pas alimenté le grand Tavares dans la surface.Corner expédié derrière le but, roulette en pleine course lui faisant perdre le ballon alors même qu’il n’était pas attaqué, manque de spontanéité dans la zone de vérité… La deuxième recrue la plus chère de l’histoire du Stade Rennais après Severino Lucas est dans les temps de passage de son compatriote, resté dans la mémoire du club breton comme un accident industriel. Toutefois l’attaquant brésilien a su profiter d’un mauvais alignement d’Alphonse pour battre Gomis, cédant sa place sur blessure dans la foulée.Temps pluvieux - Pelouse grasse: M.Brisard (: Sammaritano (70eme) et Chouiar (83eme) pour Dijon - Raphinha (59eme) pour Rennes: Ndong (67eme) pour Dijon - Hunou (20eme) et H.Traoré (62eme) pour Rennes: AucuneGomis () – Alphonse (), Ecuélé Manga (), Lautoa (), Chafik () – Ndong (), Loiodice () puis Sammaritano (59eme), Amalfitano () – Matheus Pereira () puis M.Baldé (67eme), Tavares (cap) (), Chouiar () puis Balmont (90eme): Hatfout (g), Barbet, B.Soumaré, Ngouyamsa Nounchil: S.JobardE.Mendy () – H.Traoré (), Da Silva (cap) (), Gnagnon (),Morel () – Raphinha () puis Tait (58eme), Grenier (), Gelin () puis Léa-Siliki (75eme), Hunou () puis Siebtacheu (85eme) – Del Castillo (), M.Niang (: Salin (g), Nyamsi, Maouassa, Gboho: J.Stéphan