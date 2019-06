Dijon: Kaba en pointe contre Lens

Dijon et Lens se disputent ce dimanche soir la dernière place en Ligue 1 pour la saison prochaine. Le DFCO reçoit son adversaire lors du barrage d'accession retour après le nul à l'aller au stade Bollaert (1-1).

Antoine Kombaouré change quatre joueurs avec les titularisations de Bobby Allain dans la cage, Sory Kaba devant, Romain Amalfitano au milieu et Oussama Haddadi derrière. Buteur jeudi soir, Kwon est forfait, tout comme Julio Tavares et Runar Runarsson, touché à l'échauffement.

Pour les Sang et Or, Philippe Montanier lance Mounir Chouiar et Arial Mendy dans un 4-3-3.