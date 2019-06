Dijon: Jobard nommé entraîneur

La succession d'Antoine Kombouaré sur le banc de Dijon devait se jouer entre Stéphane Jobard (48 ans), ancien de la maison, et Bernard Blaquart, l'actuel coach de Nîmes. Olivier Delcourt, le président du DFCO, a tranché et c'est finalement la première solution qui a été choisie.

Maintenu in extremis en Ligue 1 suite au barrage face au RC Lens, le club bourguignon a opté pour Jobard, assistant d'Olivier Dall’Oglio entre 2012 et 2018 et qui a poursuivi son expérience cette saison au contact de Rudi Garcia dans le staff de l'OM."Stéphane Jobard connaît le football dijonnais depuis 30 ans. Il est passé par tous les postes au DFCO: joueur, éducateur, entraîneur de l’équipe réserve, entraîneur adjoint de l’équipe professionnelle... Il connaît parfaitement le club", a estimé Delcourt sur le site officiel de Dijon.

Le premier concerné ne semble pas effrayé à l'idée de prendre la tête d'une équipe de l'élite du championnat de France: "Je suis très heureux de revenir à la maison. Je suis très honoré et flatté de la confiance accordée par Olivier Delcourt et j'ai conscience de l'immensité du challenge à relever."