Dijon dans le top 5 européen en nombre de tirs

Le DFCO ne cesse de tirer depuis le début de la Ligue 1.

Après le match nul concédé contre l'OM ce mardi (0-0), les joueurs de Stéphane Jobard ont une nouvelle fois fait preuve d'un manque de réalisme. 18 tirs au total, pour 6 cadrés et surtout 0 but. Selon OptaJean, depuis le début de la saison Dijon a tiré 96 fois au but, soit le 3e total le plus élevé en Europe derrière Manchester City (130) et Liverpool (97).

Malheureusement, les attaquants de Dijon n'ont trouvé les filets qu'à 2 reprises, soit le plus faible total des 5 grands championnats.