Dijon : Balmont n’intégrera pas le staff, il s'en va !

Finalement, Florent Balmont quitte Dijon. Après avoir mis un terme à sa carrière en Bourgogne, l’ancien Lillois compte ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie professionnelle. un après-carrière qui ne passera pas par le DFCO, a annoncé le club bourguignon vendredi. « Florent Balmont ne sera pas présent pour la reprise des entraînements du DFCO. Jeune retraité en tant que joueur, l’homme aux 514 matchs de Ligue 1 avait reçu une proposition pour intégrer le staff professionnel du DFCO. Il a finalement choisi un autre horizon pour débuter sa deuxième carrière », a indiqué Dijon dans un communiqué.

Dijon et Balmont se séparent en excellents termes

« La proposition m’a été offerte de découvrir le fonctionnement d’un staff professionnel, tout en ayant l’objectif d’obtenir mes diplômes d’entraîneur, explique de son côté Balmont. Le challenge proposé par le club était très intéressant, mais d’autres projets m’ont été proposés. J’ai choisi une autre voie, l’aspect familial a beaucoup pesé dans ma décision finale. J’ai passé quatre années magnifiques au DFCO et dans cette belle ville de Dijon. Je tiens à remercier très sincèrement le Président Olivier Delcourt, une personne que j’apprécie énormément. Au terme de mon histoire avec le LOSC, le DFCO m’a fait confiance, alors que j’avais 36 ans. Je remercie également Olivier Cloarec, l’ensemble du staff, mes coéquipiers, tous les dirigeants et l’équipe administrative du club, sans oublier les supporters. J’ai été marqué par mon passage à Dijon et je suis convaincu que mon histoire avec le DFCO n’a pas encore connu son épilogue. »