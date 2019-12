Diallo, pinceau en main pour rénover un service d'un hôpital parisien

Lancement de la fondation Classico à l’Hôpital Armand-Trousseau avec @ucplv et Abdou Diallo ! pic.twitter.com/Sok36DWPY9

— Classico Sports Management (@ClassicoSportsM) 12 décembre 2019

Au lendemain de la victoire du PSG (5-0) contre Galatasaray ce mercredi soir en Ligue des champions, Abdou Diallo a troqué ses crampons contre un pinceau, le temps d'une journée. Via Classico Sports Management, la Fondation créée par ses agents, l'ex-joueur de Dortmund a répondu à l'appel de l'association « Un cadeau pour la vie ». Vêtu d'une combinaison adaptée et pinceau en main, il s'est réjoui de participer au rafraîchissement du service gastro-entérologie pédiatrique de l'hôpital Trousseau (XIIe). « On repeint, on essaie de faire un beau décor pour que l'expérience ici soit le plus agréable possible. On n'a pas eu besoin de me pousser, on m'en a parlé et j'ai trouvé l'initiative plutôt cool. C'est juste un coup de peinture, si on peut le faire pourquoi s'en priver ? », a-t-il déclaré au Parisien.Diallo a terminé sa journée en rendant visite au jeunes malades du service. Une opportunité pour « leur apporter un peu de bonheur » comme l'a ajouté le joueur au Parisien. Les enfants pourront le revoir prochainement, le numéro 22 parisien reviendra en fin de semaine prochaine pour inaugurer le nouveau service de l'établissement.