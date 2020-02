Des Verts très pâles

🇫🇷 #LeDecrassageDeLuis

Quatre défaites de suite. Seul Angers égale la série en cours de l'ASSE, la plus mauvaise de Ligue 1. Et depuis le 8 décembre, les Verts ont perdu huit matchs sur neuf. Difficile d'exprimer autre chose qu'une débandade... Ou au moins des montagnes russes à donner la nausée : Claude Puel a récupéré le club à la 19eme place début octobre, démarrant alors avec une victoire dans le derby contre l'OL, puis l'a remonté au quatrième rang le 10 novembre, au soir de la 13eme journée. Revoilà les Foréziens seizièmes du championnat, à jouer le maintien, avec seulement deux points d'avance sur le 18eme Dijon.« Certaines équipes sont dans la précarité depuis un moment, mais elles se lâchent et prennent des points, regrettait le coach stéphanois en conférence de presse, après la dernière défaite à Brest dimanche (3-2). Nous, il faut qu'on prenne conscience de cette situation et qu'on s'engage davantage dans les matchs, il nous faut plus de certitudes et de fiabilité dans le jeu. On ne doit pas lâcher, il faut évacuer cette désagréable pression dès la prochaine rencontre. » La parenthèse enchantée de la Coupe de France est donc un trompe-l'oeil très clair, alors que Denis Bouanga ne marque plus - six matchs de L1 sans faire trembler les filets, avant un penalty transformé à Brest.Malgré les inexorables défaites, Claude Puel trouvait un contenu intéressant lors des précédentes sorties. Cette fois, il aimerait s'appuyer sur la deuxième période de Brest, et surtout éviter de réitérer la première. Bref, jouer un match entier dès la première minute. Auparavant, le seul autre véritable coup de gueule de l'ancien entraîneur de l'OGC Nice datait de la défaite à huis clos face à Nantes, pour le premier match de l'année 2020 (le quatrième de la série de huit revers) : « On a eu beaucoup de mal à mettre du rythme, c'est trop académique. Il manque toujours un appel ou une passe, on s'installe dans un train-train. »Mais après la défaite face à Marseille, il y a trois semaines, le refrain était plus proche de la tonalité globale de Claude Puel depuis deux mois : « On ne peut pas nous reprocher un manque de combativité. C'est une période compliquée, on concède très peu d'occasions mais on les paie cash, et nous on ne concrétise pas nos situations dangereuses. » La vérité, au final, est évidemment inquiétante : que ce soit encourageant ou pas, Saint-Etienne perd. La mise à l'écart spectaculaire de Ruffier suffira-t-elle à produire un électrochoc ? Espérons pour les Verts que la réponse ne soit pas dans la question.