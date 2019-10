Des menaces de mort à l'encontre de Casanova

Quand ça ne veut pas… Jeudi soir, le Toulouse Football Club tournait sans attendre une nouvelle page, quelques heures à peine après l’annonce de la nouvelle séparation entre le club haut-garonnais et son entraîneur Alain Casanova. Un premier match amical sous les ordres de l’intérimaire Denis Zanko (55 ans), directeur technique du centre du formation, chargé d’assurer l’intérim – on évoque les noms de Kombaouaré ou Gourvennec… -, qui n’a pu aller à son terme face à Eibar (2-0) en raison… d’une panne de courant.

Par-delà l’anecdote, ce sont les conditions dans lesquelles sera intervenue la nouvelle rupture de la collaboration entre Casanova et le président Olivier Sadran qui ne manquent pas d’interpeler. Puisqu’on apprend que cette décision, certes motivée par la situation sportive d’un club actuellement dix-huitième de Ligue 1 (*), a en fait été accélérée par la défiance sans précédent à l’égard du technicien de 58 ans.

"Désolant et idiot"

Aux insultes et aux appels à la démission du Stadium, après la défaite dans le "Garonnico" face à Bordeaux (1-3), ont succédé des menaces de mort sur les réseaux sociaux à l’intention du coach mais aussi de ses proches. Si aucune plainte n’a été déposée à ce jour, selon le ministère public, le parquet du tribunal de grande instance de Toulouse a indiqué qu’il allait être procédé à des "vérifications" sur ces menaces qui, selon La Dépêche, auraient donné lieu à la mise en garde à vue d’une personne.

Et si le communiqué du TFC ne fait pas état de ce contexte, sa gravité ne fait aucun doute. Alain Grolier, président des supporters des Violets, confirme et condamne ce climat délétère: "Le public réclamait sa tête, explique-t-il auprès du quotidien régional. Je trouve qu’il a fait quelques erreurs dans ses choix, mais ce n’est pas le seul responsable, ce n’est pas lui qui était sur le terrain. (…) Je trouve ça désolant et idiot, complètement idiot. Ce n’est que du sport et on ne s’en prend à une famille et à un homme en des termes pareils simplement parce que le club n’arrive pas à gagner des matches."

(*) Le TFC est en 2019 l’équipe de L1 qui marque le moins de points (17 + 9).