Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche face à Rennes (0-1), le 15 décembre dernier, Memphis Depay a tiré un trait sur sa fin de saison avec l’Olympique Lyonnais. Mais le Néerlandais a clairement entamé une course contre la montre pour être présent lors du prochain Euro avec les Pays-Bas, à partir du 12 juin prochain. Depuis plusieurs semaines, l’ancien de Manchester United poste ainsi régulièrement des vidéos de sa rééducation, qui ont toutes le don d’impressionner tant l’attaquant semble se remettre à une vitesse folle.

Dernier exemple en date : une vidéo partagée ce mardi sur sa page Instagram, dans laquelle on voit Depay enchaîner à un rythme soutenu des petits appuis suivis de frappes plus ou moins appuyées dans des petites cages. Des efforts qui font évidemment écho à ceux de son coéquipier Jeff Reine-Adélaïde, victime de la même blessure (au genou droit) lors de la même rencontre, et qui affiche lui aussi ses efforts très régulièrement, comme ce mardi.