Depay, seul un miracle…

Après Rudi Garcia, Juninho et Jean-Michel Aulas ont aussi pris la parole mercredi, en conférence de presse, pour assurer de leur confiance et surtout de leur détermination quant au maintien de Memphis Depay au sein de l’effectif de l’OL. « Il est sous contrat et nous n’avons reçu aucune offre, on a bon espoir », a assuré un président particulièrement remonté. Juninho était un peu moins abrupt : « On discute avec lui. Un tel talent est convoité, mais s’il sent qu’il y a un vrai projet, qu’on gagne les matchs de la fin de saison, il pourrait rester. »

⚽️ Bruno Genesio : « J’ai eu une relation avec Depay très ambiguë et paradoxale […] Il est ‘attachiant’ » pic.twitter.com/57InzNI8sw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 30, 2019



Les matchs de la fin de saison, c’est-à-dire la finale de Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain et le huitième de finale retour de Ligue des Champions sur la pelouse de la Juventus, qu’il suffirait de ne pas perdre pour réussir l’exploit (victoire 1-0 à l’aller). Mais si une éventuelle prolongation de Depay, en position idéale puisqu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, dépend uniquement de ces matchs, voire même d’un parcours encore plus important en Ligue des Champions…

« C’est un défi pour nous, il est très important et on a déjà commencé à parler de ça avec lui, on veut qu’il reste, poursuit Juninho. Il a pris beaucoup de plaisir avec le brassard, on cherchait des leaders et il en est un vrai. Malheureusement, il s’est blessé tout de suite après, il a fait beaucoup d’efforts pour revenir avec l’Euro, et finalement il vient de reprendre avec le reste du groupe. J’espère qu’on trouvera une solution. » Depay partira-t-il si Lyon ne se qualifie pas pour une Coupe d’Europe, ce qui est du domaine du probable ? Il risque en tout cas d’être un baromètre de l’ambition du club la saison prochaine, que Jean-Michel Aulas le veuille ou non.