Dembélé titulaire pour l'OL, Oudin sur le banc des Girondins... Les compos de Bordeaux-Lyon

L'Olympique Lyonnais se déplace à Bordeaux ce samedi (17h30) pour le compte de la 20ème journée de Ligue 1. Un test pour l'OL, qui compte bien débuter l'année de la meilleure des manières en championnat. Pour cela, Rudi Garcia a misé sur un onze assez inédit. Moussa Dembélé est bien présent sur le front de l'attaque. L'international Espoir français sera épaulé par un trio composé de Maxwel Cornet, Houssem Aouar et Bertrand Traoré. Le jeune Maxence Caqueret (19 ans) est titulaire aux côtés de Thiago Mendes. Marçal et Tete prennent également du temps de jeu sur les côtés.



En face, la recrue Rémi Oudin devra encore patienter avant sa première titularisation, mais l'ex-Rémois, sur le banc au coup d'envoi, pourrait faire son entrée en jeu. Briand et De Preville composent le duo d'attaque du club au scapulaire ce samedi.

Bordeaux-OL, les compos officielles :