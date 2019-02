Delort, tout un symbole...

Il y avait de la tension et de l’enjeu au moment du coup d’envoi. Comme souvent dans les derbys, la suprématie régionale transcende les hommes, et ce fut encore le cas ce dimanche. Deux minutes après le coup d’envoi, le Nîmes Olympique ouvre déjà la marque sur un corner de Savanier, catapulté au fond des filets adverses par la tête de Landre (1-0, 2e).

Côté héraultais, on courbe le dos et l’on tente de sortir de sa moitié de terrain, sans grand résultat. Une inefficacité illustrée par trente premières minutes sans la moindre frappe (cadrée ou non). Bousculés jusqu’à l’heure de jeu, les hommes de Michel der Zakarian parviennent à relever la tête et trouvent finalement le chemin des filets, sur un lob astucieux de Delort (1-1).

Un but égalisateur inscrit à la 74e minute. Minute à laquelle les supporters du MHSC ont pris l’habitude d’applaudir, en souvenir de leur emblématique président, "Loulou" Nicollin, disparu à l’âge de 74 ans, à Nîmes, le 29 juin 2017. Un clin d’œil qui ne laissait pas insensible Andy Delort, interrogé en fin de rencontre au micro de beIN Sport: "Marquer à la 74e, ça me touche vraiment. En plus dans un derby, c’est extraordinaire. Je n’ai pas les mots."

Passé tout près de la victoire dans les ultimes secondes de la rencontre, Montpellier sauve néanmoins un bon point qui lui permet de passer devant Strasbourg, tout en s’emparant de la 5e place. Les Crocodiles nîmois restent quant à eux bien calés au 11e rang.